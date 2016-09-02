《香港报摘》--其他报纸重要消息9月2日

**明报**

--继九仓 后，另一家商场大业主希慎 前行政总裁、现任非执行董事刘少全亦减持公司股份，套现近1,560万港元，交易完成后再无持有任何公司股份。

--由前投资银行家吴绳祖领航、旗下包括明星夜蒲热点Volar的高门集团申请在创板上市，或成为继奥克斯国际（前称Magnum） 后第二只本地夜店股。

**星岛日报**

--面对新加坡交易所批准“同股不同权”抢夺新股生意，港交所 行政总裁李小加称，香港会研究重启同股不同权谘询的可能性，但香港有自己的计划，不会因单一事件而改变决定。

--渣打银行、恒生银行 、工银亚洲及华侨永亨加入由中银香港 掀起的按揭减息战，将按息减到低至H（HIBOR）加1.4厘。

**苹果日报**

--中芯国际 执行副总裁兼公司秘书龚志伟表示，客户需求持续增加，产能利用率仍维持100%，故将资本开支目标，由原来的21亿美元增至25亿美元。

--就美国单方面宣布中止合作修建高铁项目事宜，中国中铁 副董事长姚桂清称，公司与美国有关部门并无实际洽谈及接触，中铁只投入前期工作，并未投资施工部分。

**东方日报**

--富力地产 公布8月未经审核合约销售总金额约56.9亿元人民币，按年升49%，销售面积约37.25万平方米，按年升12%。

--为加快海外业务发展，日本快速时装集团迅销 旗下品牌UNIQLO今日于新加坡开设全球旗舰店，为全东南亚最大旗舰店，计及新店，集团于新加坡店舖数目达25间。

**文汇报**

--力宝 董事总经理及行政总裁李联炜表示，早前卖地所得资金会用于债券、ETF等产品，同时也会用作偿还债务，惟目前并不是好的投资时期，公司会密切留意美国大选后的加息动向，再决定投资方向。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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