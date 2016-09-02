《香港报摘》--其他报纸重要消息9月2日

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
**明报**
--继九仓 后，另一家商场大业主希慎 前行政总裁、现任非执行董事刘少全亦减持公司股份，套现近1,560万港元，交易完成后再无持有任何公司股份。
--由前投资银行家吴绳祖领航、旗下包括明星夜蒲热点Volar的高门集团申请在创板上市，或成为继奥克斯国际（前称Magnum） 后第二只本地夜店股。
**星岛日报**
--面对新加坡交易所批准“同股不同权”抢夺新股生意，港交所 行政总裁李小加称，香港会研究重启同股不同权谘询的可能性，但香港有自己的计划，不会因单一事件而改变决定。
--渣打银行、恒生银行 、工银亚洲及华侨永亨加入由中银香港 掀起的按揭减息战，将按息减到低至H（HIBOR）加1.4厘。
**苹果日报**
--中芯国际 执行副总裁兼公司秘书龚志伟表示，客户需求持续增加，产能利用率仍维持100%，故将资本开支目标，由原来的21亿美元增至25亿美元。
--就美国单方面宣布中止合作修建高铁项目事宜，中国中铁 副董事长姚桂清称，公司与美国有关部门并无实际洽谈及接触，中铁只投入前期工作，并未投资施工部分。
**东方日报**
--富力地产 公布8月未经审核合约销售总金额约56.9亿元人民币，按年升49%，销售面积约37.25万平方米，按年升12%。
--为加快海外业务发展，日本快速时装集团迅销 旗下品牌UNIQLO今日于新加坡开设全球旗舰店，为全东南亚最大旗舰店，计及新店，集团于新加坡店舖数目达25间。
**文汇报**
--力宝 董事总经理及行政总裁李联炜表示，早前卖地所得资金会用于债券、ETF等产品，同时也会用作偿还债务，惟目前并不是好的投资时期，公司会密切留意美国大选后的加息动向，再决定投资方向。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。