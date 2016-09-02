港报财经评论：超级月唔系讲威，而系带实个头盔--信报9月2日

超级月唔系讲威，而系带实个头盔/ 习广思

更多数据表明美国距加息之路又近一步，但市场对9月加息的准备依然不足，这个9月看来充满风险，买定VIX期货将会见底急升的投机押注，应有一定值博率。另一边厢，滙控 股价持续急升，表现一枝独秀，与加息前景或有关连。

美国私人企业就业服务机构ADP公布，8月ADP私企职位增加17.7万份，超出市场预期；7月ADP私企新增职位由17.9万份，向上修订至19.4万份。ADP就业报告有「小非农」之称，是周五公布的非农就业数据的先导指标。

今年有投票权的波士顿联邦储备银行行长罗森格伦（Eric Rosengren）日前表示，联储局的通胀和就业目标可能很快实现，应考虑加快加息，避免商业地产价格上涨等风险。他说，加息部分原因取决于金融稳定，当前利率处于超低水平而失业率下降，商业地产等资产价格急升，反映银行、投资者及家庭或许承担过多风险，暗示联储局即将收紧政策。

一向被视为相对鸽派的罗森格伦称，加快推动利率正常化，或会拖慢达成充分就业和物价稳定的目标，但同时可降低下一轮经济下滑时面对的经济风险。他没说明是否预计年底前加息，但重申联储局拟循序渐进收紧货币政策，以支持美国经济增长。

罗森格伦的说法与耶伦上周五的讲话没有太大分歧，却是近来首次提出加息速度与金融稳定挂鈎的讲法。一直以来，联储局官员讲话令人觉得言人人殊、没有套路，正是因为大家各有一套标准，一些说加息视乎通胀，一些则说要睇就业，更有一些乾脆说利率太低，却没有一个令人信服的准则。

发表类似言论的不止于此。芝加哥联邦储备银行行长埃文斯（Charles Evans）刚在北京发表演讲，他提到一个影响联储局加息决策的核心问题：为避免后续加息速度过快或引发金融动荡，联储局是不是现在就要尽快行动？或是不必担心推迟加息的潜在风险，等通胀到2%后再加息？言下之意，是即使通胀没有起色，为了保证金融系统稳定，也需要加息。这是少见地鹰鸽两派官员都发表类似言论。

安联集团首席经济顾问埃里安（Mohamed El-Erian）预计联储局9月加息的机率为60%，若非农新增职位表现理想，9月加息的机率可高达80%。非农职位是联储局下月议息前最重要数据之一，今年以来每月非农职位平均增长18.6万份，较去年的22.9 万份增长有所放缓。

不过市场看法明显有异，根据花旗集团对287位外滙客户的调查，有68%受访者认为联储局不会在9月21日加息，9%表示不确定联邦公开市场委员会（FOMC）本月会作出什么决定，即是只有23%认为9月会加息。

过去8个月，市场安静得可怕，美债、美股和滙市波动性极低，甚至令人觉得是暴风雨前的宁静。反映股市波动预测的VIX指数，8月曾低见11的多年低位，现在回升至13.48，仍是非常偏低水平，如欲投机美股后市波动增强，买入这个VIX指数期货也许是一个投机方法。

事实上，不少华尔街策略分析师都建议买入波动性增强的仓位，认为9月将是一个「超级月」。美银美林美股与量化策略团队负责人Savita Subramanian把标指自1928年以来的单月涨跌幅数据进行整理后发现，9月是美股历年来单月涨跌幅中位数唯一落在负值的月份，建议美股投资者系好安全带。

本月首先登场的大事件就是周五晚公布的美国8月非农就业数据，由于加息预期回升，这数据尤其引人关注。

接着是中国首次担任G20会议的主席国，本次会议焦点在全球经济增长和财政事宜。然后轮到9月8日的欧洲央行议息会议，由于购债受到限制，欧央行在今次会议，须应对如何拯救量化宽松政策的局面。有分析员表示，欧央行可能会把购债计划的截止时间，从2017年3月推迟到9月。

9月15日，英国央行将举行议息会议。9月21日FOMC的会议将是本月重头戏；同日日本央行举行议息会议，面对通缩压力及无债可买的债券市场，都令行长黑田东彦十分头痛，究竟最终会否「直升机撒钱」，拭目以待。

「大笨象」滙控近日升势加速，连同一向息率回报偏高的内银股也加快上升，市场对加息的睇法，也许可从中看到一二。（完）

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