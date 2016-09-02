国际油市：油价可能创出1月中旬以来最大周线跌幅

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
0043GMT，布兰特原油 已上涨0.5美元至每桶45.95美元，美国原油 上涨0.47美元至每桶43.63美元。
“下行动能是油市的一大特征，”CMC Markets分析师Ric Spooner表示。
“美国驾车出行季节结束，以及库存增加的前景构成了油价的下行风险，而且今天可能进一步打压能源股。”
投资者将关注本日稍晚将公布的非农就业数据，以评估美国经济的健全情况，若数据表现强劲，可能令提升美联储加快升息步伐的机率。
升息可能带动美元走强，而这将打压油价，因为美元计价的原油对持有其他货币的买家来说将较为昂贵。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/陈宗琦；审校 王颖/戴素萍)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
路透1月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四增加0.37% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月13日 25,881,433.6 1月12日 95,278.9 0.37% iShares 338,356,236.2 1月13日 338,356,236.2 1月12日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银