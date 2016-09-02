国际油市：油价可能创出1月中旬以来最大周线跌幅

0043GMT，布兰特原油 已上涨0.5美元至每桶45.95美元，美国原油 上涨0.47美元至每桶43.63美元。

“下行动能是油市的一大特征，”CMC Markets分析师Ric Spooner表示。

“美国驾车出行季节结束，以及库存增加的前景构成了油价的下行风险，而且今天可能进一步打压能源股。”

投资者将关注本日稍晚将公布的非农就业数据，以评估美国经济的健全情况，若数据表现强劲，可能令提升美联储加快升息步伐的机率。

升息可能带动美元走强，而这将打压油价，因为美元计价的原油对持有其他货币的买家来说将较为昂贵。(完)

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