港报财经评论：狮王发威，港股继续探高之旅--经济日报9月2日

狮王发威，港股继续探高之旅/ 林瑞芬

恒生指数 昨收报23,162点，升0.8%；国指 收报9,606点，升0.7%，大市成交额713亿港元。8月升市过去，9月宜进不宜退。

昨日在滙丰控股 领涨下，恒指摆脱23,000关前反覆之势，技术上，正回探23,000至23,700阻力区。

标普500指数8月份累跌0.12%，结束连涨5个月，道指8月份累跌0.2%，只有纳指于8月份累涨1%。配合技术分析，道指7至8月筑高位阻力近18,600，不进则退，现已届50天綫（近18,311），临界方向抉择，如进一步失守50天綫则有麻烦。相反，若能稳守，仍保持高位争持之状态，等候本月美国联储局议息去向判大势。

目前来讲，市场就不预计美国本月会加息，而是等到今年底。只要储局中途没有突然大幅扭转货币政策，料美股在总统大选前仍偏向守于高位，对港股造成的调整压力料有限。

近两个交易日，显见滙丰有买盘收集，股价继周三扬升2.3%后，昨进一步上涨2.8%，收报59.1港元，是好友能于恒指23,000点争持后向上攻的强把手。

滙丰近日信守承诺不断进行回购，加上南下资金扫货。技术上，周綫图所见，滙丰股价近日突破57港元阻力，确有回勇之势，若守稳其上，不排除向63至64港元下一关阻力区进发。恒指守稳保历加通道中轴（现近22,800），可反覆挑战高位。

内地昨公布重要经济数据，7月份全社会用电量同比增长8.2%，创近年罕见的单月高位，这趋势也延续至8月份，表现理想。全社会用电量增长原因，高温是其一。

此外，目前包括钢铁在内的工业用电占全社会用电量7成左右，其保持平稳增长，也是用电量增加的主因，但是否预示经济增速也回升，还有很多不确定性，一来是市场供求问题，二来要看供给侧改革的成效，宜再观察几个月。

另外，财新与Markit昨日联合公布，中国财新PMI由7月份的50.6降至8月份的50临界点，略逊市场预期的50.1。

不过，8月份官方制造业PMI较7月大幅回升，至50.4，好于预期的49.8，创2014年11月以来新高。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，8月份制造业PMI呈生产和需求回升、结构进一步优化的特征。中国8月份官方非制造业PMI为53.5，较7月的53.9回落，但仍处于扩张区间。上证指数8月累升3.6%，初步看来，反映背后有回稳的经济数据所支持。

技术上，上证于8月筑高位3,140之后虽有所而回，但回吐压力轻微，目前守于关键支持近3,050楼上，昨收报3,063点，窄幅争持，对国指未造成太大回调拖累。国指昨收报9,606点，曾逼近保历加通道中轴9,500左右，但跌不下，似乎好友想在9,400至9,500点进行整固，年内上攻10,000关之预期未改。

个股表现看重业绩及股息，上海实业 最近公布截至今年6月底止中期业绩，纯利15.06亿港元，按年升14.9%；每股盈利1.387港元；派中期息36港仙。同时，为庆祝公司上市20周年，董事会建议派发特别股息每股10港仙。上实股价昨应声上扬2.5%至20.7港元，有条件反覆趋探中期阻力23港元。

按瑞信及美银美林等券商均认为，上实上半年业绩胜于预期的表现。瑞信指出，上实的物业发展利润较理想，撇除出售收益及外滙亏损后，利润增长90%，而水务方面亦有31%增长，公路及烟草业务保持防守能力。集团的净负债比率由2015年底的56%，降至今年6月底的41%，财政稳健。上实新CEO周军于8月上任，任内相信有一番作为，据新管理层重申，集团将专注创造股东价值，而市场更预期上实将加快重组及改革，以改善利润及未来潜在增加派息空间。据上实管理层指出，有望于今年第四季起获母企上实集团注入杭州湾大桥资产。由此，市场预算最快于2017年可完成相关交易，潜伏催化剂未落实前，炒憧憬。瑞信最乐观，把上实目标价由24.5元调升至30港元；美银美林就把上实目标价由24港元调升至24.7港元，野村维持看25.5港元，大摩看23港元较保守。

上实可防守面而言，就是仍偏高的股息率。美银美林保守估计上实将派末期息每股45港仙，与去年持平，即全年合共派息91港仙，出报告时股价为20.2港元，意味股息率至少达4.5厘。（完）

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