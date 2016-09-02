港报社评：楼市调整尚未完成，低息扭曲投资市场--明报9月2日

全球经济明灭未定，影响本港的主要经济体，例如内地、美国、欧洲、英国和日本等，不是持续调整、加息步伐犹豫，就是陷于「印银纸」不知何时完结等景况。在尽皆坏消息的情况下，最近几个月本港楼市却是愈升愈有，与经济实况背道而驰。日前，差饷物业估价署公布的7月整体住宅售价指数创今年新高，实际是滞后数字；至于后市，业界大多认为楼价到年底仍会持续上升。对于这样的楼市，急欲置业安居的市民应该如何体待，确实陷于艰难抉择。

本港楼市泡沫愈吹愈大，过去几年的楼价飈升幅度全球第一，任谁都知道这种表面风光，背后肯定是泡沫爆破之后的痛苦。泡沫愈大，调整愈深，近年一些置业市民或将蒙受损失，整体经济可能受到更大拖累。只要将本港经济放在全球、内地经济景况和资金从新兴市场大进大出的框架审视，本港楼市扭曲、楼价超现实的危害就突显出来。

楼价在去年9月达到高峰之后，开始下调。当时各种迹象，业界都判断这是楼市转角，即是楼价将持续调整，有预期到今年底的跌幅介乎一成半至三成不等。不过，楼价回调约半年之后，到今年4月间有止跌回升迹象，差估署7月整体住宅售价指数为281.4（以1999年100为基数），较去年9月历史高峰的306.1，差距收窄至约8%。即是说，由2003年累积约3倍的楼价升幅，今次只经历了短暂而幅度不大的下调，然则楼市是否已经完成调整？对只求置业安居的市民，难以理解。

去年9月之后，各方认同本港楼市开始转角，即是由上升转向下调，主要基于楼市面对的情况与过去10多年不一样。首先，美国联储局开始加息，步伐是缓是急并不重要，只要美国开展加息周期，最终都会大大增加供楼负担，对楼价形成压力。其次，内地经济仍在转型调整阶段，经济持续下行，本港对内地依存度高，展望可见未来，经济难以乐观。第三，值得特别注意的是美国息口上调，显示全球金融格局存在大洗牌风险，历来强美元都会抖动金融市场，联储局持续加息之后，则本港楼市泡沫面临的就可能是硬着陆的考验。

今时今日，这3项影响本港楼市的因素，并没有改变。最近几个月楼价回升，一般认为与英国于6月「突然」脱欧有关。全球经济蒙上新的不明朗因素，使美国加息步伐再迟疑，欧盟和日本则趁机加大「量化宽松」货币政策，乾脆实施负利率，客观上使全球在超低利率之下，热钱游资更加充斥市场，本港早已形成的楼市泡沫，进一步恶化。本港楼价历经短暂下跌后回升，就是受到新近因素影响的结果。不过，值得注意的是：目前本港楼市并非已经完成转角回调，并转到下一个上升周期，而是仍然处于楼市泡沫状态，近期的回升只是「逆袭」，并非常态。

目前的投资市场和资产价格，虽然偏离了基本因素，不过在经济层面，不正常的事总会回归正常，投资市场和资产价格不可能永远脱离这个规律。本港楼市调整周期既然并未完成，则急欲置业安居市民是否适宜参与传火棒游戏，承受最终烧手指的风险，大概不言自明。

近期楼市热络，应该有真正用家，即是追求置业安居的人士入市，不过业界认为其中不乏投资者。利率长期近乎零，已经扭曲了投资市场，即使风险较低的债券市场，也因为欧洲和日本实施负利率而变得缺乏吸引力。现在楼价虽然已经高不可攀，但是投资者在超低利率下投资楼市，仍有一定值博率，因为即使是购入之后出租，有两三厘回报率，仍算不俗。有理由相信，目前楼市，不能忽视投资者对楼价的影响；楼市若由投资者主导，特别是在一些业界形容为「楼市小阳春」的当下，用家应该更加谨慎，切忌冲动，避免在置业良机来临前，已经在金融博弈中被吞噬。只要回归基本面，楼市将出现一段「买家市场」时间，届时置业安居人士将有许多选择，从而一尝置业夙愿。

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