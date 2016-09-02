港报社评：悉心助长购买力，楼市长远保平稳--信报9月2日

一手住宅市场热力不减，周六更罕有地出现三个新盘对撼场面，同日推售超过一千伙，近三年来首见。由于入票合共逾三万张，均超购以十倍计，就算千伙同日抢攻，料亦不愁客源。楼市经过短短数月调整后似已恢复元气，但在供应有增无减的新常态之下，面对的是一场持久战，考验市场如何长时间维持充裕需求，更要透过搞好经济来助长购买力。

发展局局长陈茂波八月初曾说过，楼价仍处于拉锯，呼吁市民不要轻举妄动。上星期，他又扬言楼市不会再出现供不应求，提醒买家注意风险，更形容楼价仍远超市民的负担能力，绝对不是时候撤销管控楼市需求的辣招。可是，又有多少人会把这温馨提示放在心上，而楼价拉锯战亦已暂分胜负，差饷物业估价署公布截至七月底的最新楼价指数连续四个月向上，市场的解读是楼价确认见底回升。

这现象带来几点启示。首先，港人普遍渴望拥有自己的物业，过往不少调查也指置业是很多人的第一目标，与其交租帮人供楼，不如自己买，即使小蜗居也好。其次，宁买当头起，所以楼价在七月加速上升时，新盘交投随之转旺，「有买贵、冇买错」的想法依然根深柢固。第三，准买家口里说新盘开价贵，身体却很诚实（积极入票），可见在目前超低息的环境下，不少人仍视楼价处于可容忍水平，例如港岛区每方尺起码万七、万八元，九龙普遍万四、万五元，新界区至少也要万二元左右才有交易，反正看重的是能否负担甚于尺价高低。

当早前楼市调整，购买力被压抑，现在集中释放，排长龙等候拣楼的场面又上演。不过，要有效消化未来的潜在新供应，每月一手成交平均需有千五宗或以上才算真正壮旺。政府估计未来三至四年可供应九万三千个私人住宅单位，平均每年超过二万伙应市。有测量师行更预测，由今年至二○一九年，将有二万个实用面积少于四百三十方尺的小型单位落成，可见销货压力不轻松，需要长期充裕的购买力承接。

日前有新盘推售约三百伙，结果收到一万六千多个入票登记，而明天首次发售的两个新盘，合共收票更有过之而无不及。当中虽不乏重复入票，但撇除水分之后，市场上有几千个实客庶无疑问，相信有足够潜在需求令今年新盘销售达标。然而未来一两年又如何？购买力能否长期维持，存在甚多变数，所以发展商也须步步为营。近日个别新盘加价加推，发展商坚称售价变化纯粹反映景观及楼层等因素，并非实质加价，显示他们现阶段对买家追价入市仍没多大信心。

市况平稳及供求平衡，不但对楼市重要，对经济也很关键，显易而见的自然是财富效应可提振消费，但实际效益远大于此。对银行来说，按揭是有需求及相对安全的生意，属必争之地。据金管局统计，在四大类本地贷款中，仅物业贷款有较显着增长，其他来自制造业、贸易及零售业的贷款，不是收缩便是停滞，难怪按揭减息战愈演愈烈。还有，在私人消费及外贸皆疲弱下，涉及楼宇及建造的投资，今年第二季增幅达百分之三点九，已成为经济增长的重要动力，占本地生产总值超过一成，而「建筑地盘」的就业人数增长，也是主要行业中表现最为强劲。如果楼市大幅波动，势必牵一发动全身。

政府近年大增土地供应，随着施工量上升，对经济增长及就业的支持立竿见影，反而稳定甚至压抑楼价的算盘却未能打响。楼价指数短暂回调后重拾升势，而按土地注册处数字，今年首七个月整体一手住宅平均成交价近一千二百万元，新界区亦要八百万元，均高于往年，楼价大体上没怎么跌过。由于按揭成数收紧，七月份平均贷款额仅三百多万元，买家入市主要还是靠积蓄或依赖家人帮忙，实际是食老本，这始终不是长远的良方。在市场供求主导下，政府根本无法预知楼价走势，常叫市民不要轻举妄动，到头来或被埋怨使人愈迟买愈贵，不如着力搞好施政，让社会和谐，营商环境改善，消费及投资增加，港人可分享更多经济成果，负担能力自会提升，楼市将有更坚稳的购买力支持。

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