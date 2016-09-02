港报社评：银行按息斗平，置业要更心水清--经济日报9月2日

本港银行界爆按揭减息战，此因银行上半年按揭业务欠佳，下半年要发力跑数，更要加招与财务公司争逐按揭市场。准买家或拟转按的业主，应货比三家、计清风险，莫被低息冲昏。

近期本港银行界爆发按揭减息战，随着多家主要大银行加入战团，令战况愈演愈烈，俗称「H按」的拆息按揭，由过去的约H+1.7厘，即合共约1.95厘，减至近期低至H+1.4厘，即约1.65厘。银行斗减按息，正正反映今年按揭市场的变化，此至少有两方面。

其一，今年上半年按揭业务疲弱。本港楼市自去年9月见顶回落，楼价指数虽已在今年首季触底，惟观望气氛仍笼罩整个上半年，令上半年银行按揭业务表现欠佳，新取用按揭金额仅819亿元，仅约去年全年2,438亿元的三分一。故不少银行下半年要再加紧「跑数」，而最直接的手段，就是减按息抢客。

其二，财务公司蚕食按揭市场。今年楼市的另一特点，是不少发展商透过关连的财务公司，为旗下新盘提供按揭贷款。由于财务公司不受金管局规管，可推超高成数按揭吸客，令受到金管局审慎监管措施紧箍咒制约的银行，大为吃亏，银行遂以资金成本较低的优势，透过削减按息，防财务公司进一步蚕食按揭市场。

银行大打按揭减息战，最受惠的固然是正计划入市的准买家，又或拟转按悭利息开支的业主。惟按息愈是吸引，出手时愈是要心水清。

一方面，顾客应花心思货比三家，皆因随着按息战日益激烈，各家银行的优惠条款亦可能有差异，除不同银行的最低贷款金额门槛有别外，现金回赠等亦可能有分别。顾客宜向多家银行格价，争取最佳的按揭贷款条款，以尽享优惠。

另一方面，准买家莫因低息忘记风险。此因政府近年积极推地，新盘供应势持续增加，据政府统计未来三至四年，新盘潜在供应达9.3万伙。随着新盘供应陆续增多，发展商要加快去货，将来推出的新盘促销折扣与各种优惠，出手可能较现时更进取，未必需要因眼前平息而赶上车。

更关键是谨慎衡量风险，近期楼价虽回升，但新盘供应仍陆续有来，且经济前景阴霾仍挥之未散下，楼市调整压力未消，准买家思考入市，既要比较不同银行的按揭计划，更要计清楚自身风险承受能力，做个精明的置业者。

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