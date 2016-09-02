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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 09:23 BJT

澳洲人事：澳洲央行助理总裁德贝尔被任命为央行副总裁

路透悉尼9月2日 - 澳洲财长莫里森(Scott Morrison)周五表示，他已任命澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)担任央行副总裁。

德贝尔将接替洛威的职位，后者将于本月稍后接替史蒂文斯担任央行总裁。

德贝尔自2007年开始掌管澳洲央行的金融市场部门。他是1994年加入央行的，曾供职于国际货币基金组织(IMF)、国际清算银行(BIS)、澳洲财政部，并在美国麻省理工学院担任经济学客座教授。(完) (编译 王颖；审校 白云)

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