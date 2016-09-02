中国汇市：路透测算人民币汇率指数均回落，CFETS指数微跌至94.53

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海9月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.01%至94.53；SDR篮子指数微跌至95.1，BIS篮子指数微跌至95.21。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.35%，SDR篮子指数跌3.78%，BIS指数跌6.39%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬
点数 人民币 6.6727 57 欧元 7.4711 -151 日圆 6.4644 34 港元 0.8602 7.8 英镑 8.8573 -808 澳元 5.0363 -115 新西兰元 4.861 -211 新加坡元 4.9083 -57 瑞郎 6.8102 -189 加元 5.0935 0 林吉特 0.6109 18.5 卢布 9.8729 945 泰铢 5.1831 16
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报95.12，较上日微跌0.14%；RXY全球在岸人民币指数 报94.98，较上日微跌0.24%；RXY参考离岸人民币指数 报95.19，较上日微跌0.13%；RXY参考在岸人民币指数 报95.04，较上日微跌0.23%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静