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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 09:35 BJT

全球金市：金价持稳，市场静待美国非农就业数据

美国8月制造业活动六个月内首次出现萎缩，因新订单和生产骤降，但裁员处于低水准继续显示第三季经济成长提速 。

其他美国经济数据显示，美国上周初请失业金人数为26.3万人，人数少于预估 ，表明劳动力市场持续强劲。

若周五公布的美国非农就业数据表现乐观，可能巩固美联储即将准备升息的看法，此前多位美联储官员在上周表达了鹰派看法。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量减少0.57%，至937.89吨，周三为943.23吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/陈宗琦；审校 戴素萍/王丽鑫)

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