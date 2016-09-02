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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 09:30 BJT

香港个股：科通芯城配售新股筹近34亿港元，复牌开盘升3%

路透香港9月2日 - 经营中国的IC及其他电子元器件交易型电商平台的科通芯城 公布配售新股筹33.81亿港元后，周五复牌开盘升3%。

该股开盘报12.9港元，大市恒生指数 则开低0.02%。

科通芯城周四晚间的公告称，同意按每股12.5港元，配售最多2.705亿股新股予不少于六名独立承配人，募资净额预计约33.73亿港元，将用作一般营运资金。

配售价较周四停牌前收市价12.52港元，只折让0.2%。配售股份相当于经扩大后股本16.67%。香港国际证券担任配售代理。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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