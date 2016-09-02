版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 10:07 BJT

国际油市：日本可能投资100亿美元收购俄油10%股权--日本经济新闻

路透东京9月2日 - 日本经济新闻周五报导，日本将提议与俄罗斯进行能源业的广泛合作，可能包括对俄石油巨擘--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)投资近100亿美元。

日本经济新闻表示，经济产业省正考虑透过日本石油天然气金属矿产资源机构(JOGMEC)，以最高1万亿(兆)日圆(97亿美元)投资，买下俄油10%股权。

此外，日本也将考虑对西伯利亚东部与俄罗斯远东地区的石油与天然气项目进行联合探勘。报导表示，日本也将就福岛第一核电厂的退役寻求技术合作，该电厂在2011年震灾中受到重创。

目前未能立即取得经济产业省的看法。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐