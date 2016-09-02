表格：韩国第二季GDP同比及环比增长率均略微上修

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透首尔9月2日 - 下表为韩国央行周五公布的2016年4-6月国内生产总值(GDP)修正数 据细节： 较前季变动百分比，经季节调整： 修正值 *初估值 GDP增长率 0.8 0.7 各产业增长率： 农林渔业 -6.6 -6.1 制造业 1.2 1.3 建筑业 1.0 0.5 服务业 0.6 0.5 按支出类别增长率： 民间消费 1.0 0.9 政府支出 0.1 0.2 设备投资 2.8 2.9 建筑投资 3.1 2.9 IP产品投资 1.5 1.1 商品和服务出口 1.1 0.9 商品和服务进口 2.1 1.9 较上年同期百分比变化： 修正值 *初估值 GDP增长率 3.3 3.2 各产业增长率: 农林渔业 1.5 2.0 制造业 2.2 2.3 建筑业 12.4 11.8 服务业 3.0 2.8 按支出类别增长率： 民间消费 3.3 3.2 政府支出 3.6 3.7 设备投资 -2.7 -2.6 建筑投资 10.8 10.6 IP产品投资 2.9 2.4 商品和服务出口 1.9 1.7 商品和服务进口 3.3 3.1 过去几季GDP增长率(百分比变化，经修正)： 较前季 较上年同期 2016年第一季 0.5 2.8 2015年第四季 0.7 3.1 2015年第三季 1.2 2.8 2015年第二季 0.4 2.2 2015年第一季 0.8 2.4 2014年第四季 0.3 2.7 往年全年GDP增长率数据(百分比)： 2015年 2.6 2014年 3.3 2013年 2.9 2012年 2.3 2011年 3.7 注：*为7月26日公布的初值。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静