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市场报道 | 2016年 9月 2日 星期五 09:49 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月2日至9月9日

路透9月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
        
 公布日期         公布时   公司代码   事件名称
                  间                  
 2016年9月7日     AMC      HPE.N      Q3 2016 惠普企业
                                      
 2016年9月9日     BMO      KR.N       Q2 2016 The Kroger Co 
                                      
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 杜明霞)

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