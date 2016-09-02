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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 09:51 BJT

香港热股：上海集优早盘初段曾升逾12%至9个月高位，可能并入上海电气

路透香港9月2日 - 中国汽轮机叶片及机电工具制造商--上海集优机械股份有限公司 周五复牌，早盘初段一度升逾12%至9个月高位，因可能并入上海电气 。

上海集优一度触及1.45港元。香港时间09:44，该股升7.75%，报1.39港元；大市恒生指数 则升0.2%。

该公司表示，其控股股东上海电气（集团）总公司正在筹划重大事项，可能涉及拟向另一子公司上海电气转让其所持的上海集优内资股事项。

截至今年6月底为止，上海电气总公司持有上海集优约6.79亿股内资股及6,388万股H股，合占总股本比例51.62%。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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