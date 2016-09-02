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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 10:14 BJT

金属期市：伦铜持稳，期铅延续涨势

上海期货交易所期铅 涨2.7%至每吨14,555元人民币(2,181.73美元)，受上一交易日创下的两年来最高价的的技术动能推动。对锌供应的担忧以及中国治污推涨了铅价。

美国8月制造业活动六个月内首次出现萎缩，因新订单和生产骤降，但裁员处于低水准继续显示第三季经济成长提速。

美国铝业(Alcoa) 和澳洲Alumina Ltd 已就一项纠纷达成和解，并同意重组合资企业，这扫清了美铝分拆业务计划的障碍，并增加了Alumina Ltd做为被收购目标的吸引力。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 戴素萍/张荻)

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