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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 10:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆自103.13反弹，受定盘需求和海外买需拉动

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* 美元/日圆在亚洲早盘一度跌至103.13，但有海量买单支撑

* 但后来反弹至103.43，受东京定盘需求和海外买兴支撑

* 据悉仍有中期空仓部署，备战今晚美国非农就业数据的出炉

* 104.00附近挂有卖单，但上方有停止单

* 行权价在103.50和104.00的期权到期将起到抑制汇价的作用，规模分别有3.85亿美元和7.05亿美元

* 行权价低于上述两个价位的期权规模更大，22亿美元行权价为101.00、22亿美元行权价在102.00、30亿美元行权价为102.05-50(完)

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