台湾汇市：台币早盘微升，因美元走弱惟非农数据公布在即交投趋冷

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透台北9月2日 - 台币兑美元 周五早盘微幅走升。交易员指出，在国际美元走弱，日圆和韩元等亚币均走升带动下，早盘台币呈升值格局，惟因台股续跌，且美国今晚将公布非农就业数据，市场交投显清淡，使台币陷入狭幅区间整理。
他们表示，今晚美国将公布非农业就业数据，惟周四公布的ISM制造业指数表现不佳，在英镑领贬下，美元跟着走弱，日圆和韩元等亚币则走扬，加上早盘外资有小幅汇入，带动台币升值。
〞美元转弱，早盘台币企图挑战(升值)31.680的位子。〞一位大型银行交易员说。
他并称，周四美国供应管理协会(ISM)公布8月制造业指数大跌3.2个百分点，至49.4，由于表现不如预期，美元应声走低，美元指数 周四走跌，周五早盘最低更是跌到95.600。
另一大型商银交易员指出，受ISM制造指数不佳冲击，美元转弱，今天市场转而静待晚上要公布的非农就业数据，加上美国联准会(FED)官员称今年升息是势在必行，使市场更趋谨慎，交投趋清淡，料今天台币将呈狭幅波动。
本地时间10:45，韩元兑美元 报1,118.6，上日收在1,122.1；台股加权指数 则跌0.23%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.616/31.640，上日收在31.645。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.650-31.750。
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(记者 罗两莎；审校 曾祥进)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静