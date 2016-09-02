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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 10:58 BJT

台湾汇市：台币早盘微升，因美元走弱惟非农数据公布在即交投趋冷

路透台北9月2日 - 台币兑美元 周五早盘微幅走升。交易员指出，在国际美元走弱，日圆和韩元等亚币均走升带动下，早盘台币呈升值格局，惟因台股续跌，且美国今晚将公布非农就业数据，市场交投显清淡，使台币陷入狭幅区间整理。

他们表示，今晚美国将公布非农业就业数据，惟周四公布的ISM制造业指数表现不佳，在英镑领贬下，美元跟着走弱，日圆和韩元等亚币则走扬，加上早盘外资有小幅汇入，带动台币升值。

〞美元转弱，早盘台币企图挑战(升值)31.680的位子。〞一位大型银行交易员说。

他并称，周四美国供应管理协会(ISM)公布8月制造业指数大跌3.2个百分点，至49.4，由于表现不如预期，美元应声走低，美元指数 周四走跌，周五早盘最低更是跌到95.600。

另一大型商银交易员指出，受ISM制造指数不佳冲击，美元转弱，今天市场转而静待晚上要公布的非农就业数据，加上美国联准会(FED)官员称今年升息是势在必行，使市场更趋谨慎，交投趋清淡，料今天台币将呈狭幅波动。

本地时间10:45，韩元兑美元 报1,118.6，上日收在1,122.1；台股加权指数 则跌0.23%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.616/31.640，上日收在31.645。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.650-31.750。

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--《综述》美国8月制造业活动六个月来首次萎缩，但8月裁员人数减少

--美国利率：克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，升息已是势在必行 (完)

(记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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