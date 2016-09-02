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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 10:32 BJT

日本股市：早盘小跌，美国非农就业报告公布前投资者保持观望

鉴于美国供应管理协会(ISM)制造业报告疲软，投资者将静待美国非农就业数据，该数据或将影响美联储下一轮升息时间点的决定。

“一些市场参与者曾押注美联储或最早在本月升息，但由于ISM数据以及美国汽车销售疲弱，此类预期似乎有所变化，”大和证券高级技术分析师Hikaru Sato说道。

“美国正趋于紧缩，方向也是如此，但美元兑日圆汇率的走向也表明人们对立即升息的预期有所退减。”

美国8月汽车销量下滑4.2%，一些主要汽车制造商称消费者需求已经开始趋疲，业内对销量的下滑早有预期。

丰田汽车 股价下跌0.7%，本田汽车 跌1.3%，马自达汽车跌1.7%。

日本东证股价指数(TOPIX) 涨0.2%至1,339.33，JPX日经400指数 上0.1%至12,043.38。(完)

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