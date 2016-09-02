版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 10:26 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元持坚，美国非农就业报告公布在即

这项调查的就业指数也出现下滑，加强了周五稍晚将公布的非农就业报告可能不如预期的预测，外界预估8月料增加18万个就业岗位。

若表现疲弱，在缺乏立即性的通胀压力的情况下，只会强化市场对美联储将无法在本月稍晚的下次会议中升息的押注。

新西兰元兑美元 同样持于0.7284美元，此前从隔夜低点0.7223回升。

新西兰北岛外海发生规模7.1地震并未造成重大损害，对市场影响不大。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李爽/陈宗琦；审校 王颖/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐