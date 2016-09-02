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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 10:45 BJT

香港个股：京信通信联营收购老挝国有电信商控股权，代价9,180万美元

路透香港9月2日 - 电信网络系统设备开发商--京信通信系统控股有限公司 称，其联营公司将收购老挝唯一一家国有电信运营商ETL之51%权益，代价9,180万美元。

京信通信周四晚间公告称，其持股49%的联营公司迦福控股与老挝政府订立合营企业协议，据此，迦福将按9,180万美元之代价收购于ETL之51%权益。于合营企业协议完成后，ETL将分别由迦福及老挝政府拥有51%及49%的股权。

换言之，京信通信于ETL之应占权益为24.99%，出资额约5,000万美元，当中包括认购新股金额及股东贷款。迦福另一股东为利营国际。

京信通信表示，尽管老挝经济尚处于发展阶段，但同时为中国“一带一路”政策之一个主要通道。透过参与ETL，公司将能为老挝之电信运营商提供包括2G、3G及4G移动网络在内的综合网络解决方案。

“本公司不仅可从一家电信设备制造商转型为一家电信运营商，亦能将ETL用作新产品（如微波、卫星及Small Cell）研发检测中心。”公司并称。

ETL于2000年成立，为老挝第三大电信运营商，已于当地铺设覆盖全国的光纤网络，客户涵盖政府部门以至领先的工商企业。

ETL的经营期限不少于15年，将拥有价值不少于1.8亿美元之资产及商誉。

香港时间10:28，京信通信升1.11%，报1.37港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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