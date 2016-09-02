香港个股：京信通信联营收购老挝国有电信商控股权，代价9,180万美元

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透香港9月2日 - 电信网络系统设备开发商--京信通信系统控股有限公司 称，其联营公司将收购老挝唯一一家国有电信运营商ETL之51%权益，代价9,180万美元。
京信通信周四晚间公告称，其持股49%的联营公司迦福控股与老挝政府订立合营企业协议，据此，迦福将按9,180万美元之代价收购于ETL之51%权益。于合营企业协议完成后，ETL将分别由迦福及老挝政府拥有51%及49%的股权。
换言之，京信通信于ETL之应占权益为24.99%，出资额约5,000万美元，当中包括认购新股金额及股东贷款。迦福另一股东为利营国际。
京信通信表示，尽管老挝经济尚处于发展阶段，但同时为中国“一带一路”政策之一个主要通道。透过参与ETL，公司将能为老挝之电信运营商提供包括2G、3G及4G移动网络在内的综合网络解决方案。
“本公司不仅可从一家电信设备制造商转型为一家电信运营商，亦能将ETL用作新产品（如微波、卫星及Small Cell）研发检测中心。”公司并称。
ETL于2000年成立，为老挝第三大电信运营商，已于当地铺设覆盖全国的光纤网络，客户涵盖政府部门以至领先的工商企业。
ETL的经营期限不少于15年，将拥有价值不少于1.8亿美元之资产及商誉。
香港时间10:28，京信通信升1.11%，报1.37港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静