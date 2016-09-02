韩国金融市场：韩元在美非农就业报告出炉前小升；韩股近持平

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
海外投资人今日料站在买方，盘中买超949亿韩元。
现代汽车 上涨近3%，电池生产商三星SDI 下跌2.3%。
下跌与上涨家数分别为424家及356家。
三年期韩债期货9月合约 上涨0.02点至110.71。
0155GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,119.1 1,122.1
日圆/韩元 10.8140/75 10.8182
韩国公债期货 * 110.71 110.69
韩国综合股价指数 2,032.34 2,032.72
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 戴素萍/汪红英/张明钧; 审校 张涛/高琦/白云)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静