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市场报道 | 2016年 9月 2日 星期五 10:48 BJT

标题新闻：英国企业8月看好未来12个月前景比例小升至48%，信心指数升至109.7--YouGov/Cebr

注：前月分别为46%及105.0

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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