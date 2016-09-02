台湾汇市：台币随美元走弱收微升，惟非农数据公布前夕观望气氛浓

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 国际美元走弱，台币震荡收微升 * 非农就业数据公布前夕，观望气氛转浓 * 下周一台币主要交易区间料在31.650-31.800 路透台北9月2日 - 台币兑美元 周五收微升；汇银人士指出，在美元走弱带动 下，今天台币随亚币走扬，惟市场都在等待今晚将公布的非农就业数据，交投略显清淡，台 币波动幅度不大。 他们表示，今天不仅境内市场交投偏冷，境外亦无太大幅度的波动，料在今晚非农就业 数据公布后，可望为下周市场提供方向指引。 〞今天一整天区间都很窄，台币几乎在31.700上下20点波动，因为大家都在等今晚的非 农数据。〞一位大型银行交易员说。 他指出，目前市场无明确方向，但今天盘中价格瞬间跳动的比较快，主要是有大型外商 突然大买或大卖美元，台币随外资进出波动，惟不脱区间整理格局。 一大型外资保管行交易员称，今天外资在台股虽转为小买超，但有看到外资偏向小幅汇 出，〞外资汇出比较多一点点，但量不是很大。〞 他们表示，美元虽偏弱，亚币升值格局，惟市场观望气氛浓厚，交投趋清淡；料今晚非 农数据公布后，下周一市场将比较有方向。 另一大型银行交易员即称，今晚非农数据公布后，料下礼拜一就可以看到不同的方向了 ，倘若数据符合市场预期，接下来观察重点在美国、欧洲及日本等主要国家央行的利率决策 。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.596/31.656，上日收在3 1.645。 交易员预估，下周一台币汇率区间暂看31.650-31.800。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.703 31.736 31.683-31.733 31.723 6.55 5.85 司 元太外汇经纪公 31.703 31.735 31.685-31.733 31.688 3.17 3.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.060 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.245/-0.205 -0.205/-0.165 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。