台湾汇市：台币随美元走弱收微升，惟非农数据公布前夕观望气氛浓

* 国际美元走弱，台币震荡收微升 * 非农就业数据公布前夕，观望气氛转浓 * 下周一台币主要交易区间料在31.650-31.800 路透台北9月2日 - 台币兑美元 周五收微升；汇银人士指出，在美元走弱带动 下，今天台币随亚币走扬，惟市场都在等待今晚将公布的非农就业数据，交投略显清淡，台 币波动幅度不大。 他们表示，今天不仅境内市场交投偏冷，境外亦无太大幅度的波动，料在今晚非农就业 数据公布后，可望为下周市场提供方向指引。 〞今天一整天区间都很窄，台币几乎在31.700上下20点波动，因为大家都在等今晚的非 农数据。〞一位大型银行交易员说。 他指出，目前市场无明确方向，但今天盘中价格瞬间跳动的比较快，主要是有大型外商 突然大买或大卖美元，台币随外资进出波动，惟不脱区间整理格局。 一大型外资保管行交易员称，今天外资在台股虽转为小买超，但有看到外资偏向小幅汇 出，〞外资汇出比较多一点点，但量不是很大。〞 他们表示，美元虽偏弱，亚币升值格局，惟市场观望气氛浓厚，交投趋清淡；料今晚非 农数据公布后，下周一市场将比较有方向。 另一大型银行交易员即称，今晚非农数据公布后，料下礼拜一就可以看到不同的方向了 ，倘若数据符合市场预期，接下来观察重点在美国、欧洲及日本等主要国家央行的利率决策 。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.596/31.656，上日收在3 1.645。 交易员预估，下周一台币汇率区间暂看31.650-31.800。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.703 31.736 31.683-31.733 31.723 6.55 5.85 司 元太外汇经纪公 31.703 31.735 31.685-31.733 31.688 3.17 3.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.060 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.245/-0.205 -0.205/-0.165 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)