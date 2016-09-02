版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 17:25 BJT

台湾汇市：台币随美元走弱收微升，惟非农数据公布前夕观望气氛浓

* 国际美元走弱，台币震荡收微升
    * 非农就业数据公布前夕，观望气氛转浓
    * 下周一台币主要交易区间料在31.650-31.800

    路透台北9月2日 - 台币兑美元 周五收微升；汇银人士指出，在美元走弱带动
下，今天台币随亚币走扬，惟市场都在等待今晚将公布的非农就业数据，交投略显清淡，台
币波动幅度不大。
    
    他们表示，今天不仅境内市场交投偏冷，境外亦无太大幅度的波动，料在今晚非农就业
数据公布后，可望为下周市场提供方向指引。
    
    〞今天一整天区间都很窄，台币几乎在31.700上下20点波动，因为大家都在等今晚的非
农数据。〞一位大型银行交易员说。
    
    他指出，目前市场无明确方向，但今天盘中价格瞬间跳动的比较快，主要是有大型外商
突然大买或大卖美元，台币随外资进出波动，惟不脱区间整理格局。
    
    一大型外资保管行交易员称，今天外资在台股虽转为小买超，但有看到外资偏向小幅汇
出，〞外资汇出比较多一点点，但量不是很大。〞
    
    他们表示，美元虽偏弱，亚币升值格局，惟市场观望气氛浓厚，交投趋清淡；料今晚非
农数据公布后，下周一市场将比较有方向。
    
    另一大型银行交易员即称，今晚非农数据公布后，料下礼拜一就可以看到不同的方向了
，倘若数据符合市场预期，接下来观察重点在美国、欧洲及日本等主要国家央行的利率决策
。
       
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.596/31.656，上日收在3
1.645。
    
    交易员预估，下周一台币汇率区间暂看31.650-31.800。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                      亿美元  
                      报价                                              
 台北外汇经纪公     31.703    31.736   31.683-31.733   31.723     6.55    5.85
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     31.703    31.735   31.685-31.733   31.688     3.17    3.50
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.080/-0.060              -0.050/-0.030
 美元/台币六个月期        -0.245/-0.205              -0.205/-0.165
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　       

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐