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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 11:02 BJT

台湾股市：早盘下挫，科技和船运类股逆势上涨

电子类指数 下滑0.8%，金融保险类指数 小跌0.2%。

鸿海 上涨1.5%。该公司为苹果 iPhone的主要组装厂，最新版的iPhone将在本月稍晚推出，与三星电子 智能手机一较高下。

一名知情人士周五向路透表示，韩国科技业巨擘三星电子考虑召回盖乐世Note 7设备，因有报导称这款手机有些因电池问题发生起火事故。

长荣海运 大涨5.3%。该公司的韩国竞争对手韩进海运 周五在一主要船运联盟的会员资格遭到暂时取消。韩进海运周三申请法院接管，资产将遭冻结。目前从中国到西班牙等多国港口已拒绝韩进海运的船舶驶入。 (完) 　　

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