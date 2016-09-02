版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 2日 星期五 10:53 BJT

标题新闻：瑞典央行9月料维持指标利率在负0.5%不变，因通胀率上升且本币走软--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐