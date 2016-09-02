台湾债市：10年券殖利率早盘小升，标债前观望心态浓厚

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透台北9月2日 - 台湾10年期公债105/11期 周五早盘发行前交易殖利率小升。交易员指出，各方保守看待今日午间标债行情，不排除标售利率稍稍向上，惟成交不多；目前市场也观望周五美国非农就业数据。
交易员表示，今年以来殖利率偏下，不论交易商或是投资盘，荷包都相当饱足。在接近年底之际，各方倾向对新债标售先缩手，观望行情。主要也不希望年底之际扩大持券规模，加大今年获利的基准。
〞今年QUOTA(收益目标)达成了，不想追低殖利率，〞一位证券商交易员表示。他们认为，台债殖利率再跌则会引发卖压，先行获利了结的想法很普遍，预备退场观望的人不在少数。
〞短线谨慎一点，已经没有8月气势如虹的感觉，〞另一位大证券商交易员表示。
他们表示，预估今日主要区间在0.67-0.68%。今日午间央行将代财政部标售105/11期公债，金额预定300亿台币，9月7日(下周三)发行。
路透调查显示，10年公债105/11期得标利率料在0.665-0.680%
周五将公布的美国非农就业数据被视为反映美国就业市场力度的主要指标。接受路透访问的分析师预期8月非农就业岗位将增加18万个，逊于7月好于预期的增加25.5万个。
美国公债收益率周四变动不大，此前疲弱的美国制造业数据同强劲的海外制造业数据和优于预期的美国初请失业金数据形成鲜明对比，在周五美国公布非农就业报告前投资人尽力布仓。指标10年期公债US10YT=RR收益率报1.571%，较周三尾盘水准变动不大。
本地时间10:53，五年券105/8 殖利率涨0.40基点至0.5270%，成交2.5亿台币；10年券105/11 发行前交易殖利率涨0.55基点至0.6750%，成交32.0亿台币；至于台股加权指数 则跌0.26%。
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--《焦点》美国8月汽车销量下降，车商称行业已见顶 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静