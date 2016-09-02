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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 10:58 BJT

台湾债市：10年券殖利率早盘小升，标债前观望心态浓厚

路透台北9月2日 - 台湾10年期公债105/11期 周五早盘发行前交易殖利率小升。交易员指出，各方保守看待今日午间标债行情，不排除标售利率稍稍向上，惟成交不多；目前市场也观望周五美国非农就业数据。

交易员表示，今年以来殖利率偏下，不论交易商或是投资盘，荷包都相当饱足。在接近年底之际，各方倾向对新债标售先缩手，观望行情。主要也不希望年底之际扩大持券规模，加大今年获利的基准。

〞今年QUOTA(收益目标)达成了，不想追低殖利率，〞一位证券商交易员表示。他们认为，台债殖利率再跌则会引发卖压，先行获利了结的想法很普遍，预备退场观望的人不在少数。

〞短线谨慎一点，已经没有8月气势如虹的感觉，〞另一位大证券商交易员表示。

他们表示，预估今日主要区间在0.67-0.68%。今日午间央行将代财政部标售105/11期公债，金额预定300亿台币，9月7日(下周三)发行。

路透调查显示，10年公债105/11期得标利率料在0.665-0.680%

周五将公布的美国非农就业数据被视为反映美国就业市场力度的主要指标。接受路透访问的分析师预期8月非农就业岗位将增加18万个，逊于7月好于预期的增加25.5万个。

美国公债收益率周四变动不大，此前疲弱的美国制造业数据同强劲的海外制造业数据和优于预期的美国初请失业金数据形成鲜明对比，在周五美国公布非农就业报告前投资人尽力布仓。指标10年期公债US10YT=RR收益率报1.571%，较周三尾盘水准变动不大。

本地时间10:53，五年券105/8 殖利率涨0.40基点至0.5270%，成交2.5亿台币；10年券105/11 发行前交易殖利率涨0.55基点至0.6750%，成交32.0亿台币；至于台股加权指数 则跌0.26%。

最新相关报导链接：

--《综述》美国8月制造业活动六个月来首次萎缩，但8月裁员人数减少

--《焦点》美国8月汽车销量下降，车商称行业已见顶 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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