《路透晚报》--9月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国央行：人民币汇率若现大幅异动，会通过多样化政策工具保持稳定--副行长

中国人民银行副行长易纲表示，人民币汇率若出现大幅度异动，肯定会通过多样化政策工具来保持汇率稳定。此外，中国政府和个人的杠杆率与其它国家相比并不高，但企业的杠杆率较高。短期来看中国总体杠杆率还会上升，但是要控制增长速度，并调整杠杆的结构。

--中国经济：产能过剩问题主要是因全球需求放缓所致--副财长朱光耀

中国财政部副部长朱光耀称，中国工业产能过剩问题主要是由于全球需求放缓引发。他指出，产能过剩是全球性问题，需要全球性的解决方案；中国寻求根据市场规则来应对工业产能过剩问题。

--路透调查：中国住宅均价今年料涨10%明年减速，收紧调控城市将增多

路透调查显示，受益于宽松信贷和一二级城市的热络表现，中国住宅市场年内涨势将不会有明显减弱，一二线土地市场还将保持一定热度，投资增速将较去年有所上升，不过随着需求的释放和调控逐步收紧，明年房价涨幅将大幅收窄。

--中国能源：今年初建成8个国家石油储备基地，储备原油3,197万吨--统计局

中国国家统计局称，至2016年年初建成舟山、镇海、大连、黄岛、独山子、兰州、天津及黄岛国家石油储备洞库共8个国家石油储备基地，储备原油3,197万吨。

--中国环保：扩大环境污染强制责任险投保范围，纳入危化品储运等--保监会

中国保监会相关负责人日前表示，将继续推动环境污染责任保险发展，下一步将扩大强制保险投保范围，在涉重金属企业、石油化工行业、危险化学品储运等重点领域推行环境污染强制责任保险工作。

--中国金融：6月末绿色信贷余额达7.26万亿元，不良率仅0.41%--银监会

中国银监会称，截至2016年6月末，21家主要银行业金融机构绿色信贷余额达7.26万亿元人民币，占各项贷款的9.0%；节能环保项目和服务不良贷款余额为226.25亿元，不良率为0.41%，低于同期各项贷款不良率1.35个百分点。

--香港房地产：8月住宅成交量按月及按年分别升37%及49%，创一年半新高

香港土地注册处发表数字显示，8月份送交注册的住宅楼宇买卖合约按月及按年分别上升约37%和49%，并为一年半以来最多；一手私人住宅成交活跃带动二手市场气氛回暖。

--《台湾金融市场一周展望》外资关爱减少，股汇盘整待美非农报告指点迷津

近期外资对台湾股汇市关爱减少，对台股由买超转为卖超，令市场对外资撤出的疑虑再起。下周股汇市料难脱整理格局，后续观望美国非农就业报告出炉指点迷津。

【固定收益】

--《分析》中国央行灵活调节“水龙头”，单周转净回笼无碍平稳预期

因应资金面重归宽松，中国央行公开市场本周转为净回笼1,735亿元人民币；上周重启的14天逆回购也延续操作，期限拉长令资金面更趋平稳。业内人士表示，公开市场操作仍有望保持灵活动态调节，央行将继续在总量上维持流动性的合理充裕。

--中国公开市场：今日共进行400亿元逆回购操作，本周净回笼1,735亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元，中标利率分别为2.25%和2.40%；据此计算，本周净回笼1,735亿元。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率1.9690%，最终发行105亿

中国财政部公告，上午招标的三个月期贴现国债，获得5亿元人民币的追加认购，最终发行105亿元，发行价格99.512元；投标量359.2亿元，投标倍数3.59倍。

--中国债市动态：现券收益率波动甚微，短期情绪仍需平复料震荡概率大

中国银行间债市早盘现券波动甚微，国债期货亦基本收在上日收盘附近。交易人士表示，债市继连续调整数日之后，短期陷入窄幅波动，走势暂趋于平稳，但目前尚难言调整结束，因虽然资金面仍宽松，但在央行隔夜利率开盘缓步走升背景下，谨慎预期仍难消。

--中国货币市场：资金仍宽松，隔夜开盘续升引导机构合理分配融出期限

中国银行间市场早盘资金面仍宽松，大行资金融出积极，虽公开市场单日连续净回笼，但未有冲击流动性。交易员称，公开市场操作表明央行仍以维稳为主基调，资金充足时便适时回收流动性；惟隔夜开盘价续升，或暗含央行仍希望机构合理分配资金融出期限之意。

--中国票据市场：转贴利率变化有限，受大行买需支撑低位持坚

中国票据转贴利率本周变化不大。交易员称，本周逢8月末9月初，市场交易相对清淡，不过国有大行仍有买需，且资金面较为宽裕，支撑票据价格在低位持坚。

【外汇】

--《人民币综述》自贸区扩容显中国加快开放决心，但金融改革仍将谨慎前行

随着第三批自贸区名单出炉，中国自贸区建设进入3.0版，而在G20（20国集团）峰会召开前宣布自贸区扩容也明确展现中国改革和开放决心；随着自贸区从东部沿海延伸到中西部地区，各项创新政策料会依托当地进行差异化发展。

--中国汇市：人民币收平，G20行情与美国非农数据预期叠加致汇价持稳

人民币兑美元即期收盘持平于6.68元，中间价则小幅续升。交易员称，G20前夕机构看多人民币的意图较浓，但今日美国将公布非农数据，市场购汇情绪略有回升。只是G20（20国集团）峰会在即，市场也普遍预期不会有明显波动，部分机构参与倒量。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线周内震荡，大行仍是掉期长端风向标

中国境内美元/人民币掉期曲线本周内震荡走升，但各期限走势并不一致。交易员称，境内美元仍较为宽松，而隔夜人民币仍略紧，仍有机构通过隔夜掉期换取人民币流动性，导致隔夜掉期仍处于高于利率平价的水平。

--中国汇市：路透测算人民币汇率指数均回落，CFETS指数微跌至94.53

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.01%至94.53；SDR篮子指数微跌至95.1，BIS篮子指数微跌至95.21。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，美国非农数据明朗前大盘窄幅波动

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今天股指低开后在前日收盘点位附近窄幅波动，午盘一度探底随即回升。今晚美国非农数据将公布，对市场判断美联储加息进程较重要，数据明朗前大盘波动不大。周末G20会议将开幕，政策面的稳定预期也暂时对市场形成支撑，大盘料继续震荡蓄势。

--香港股市：恒指收涨创一年收盘新高，受内地资金涌入热潮推升

香港股市收涨，创一年以来收盘新高，中国内地资金涌入香港蓝筹股的规模创近一年半以来最大。恒生指数收高0.5%，至23,266.70点，为去年8月以来最高收位，本周共涨1.6%。恒生国企指数上涨0.8%。

--《综述》港股通本周净流入创17个月新高，港股估值洼地吸引内资加速南下

港股通连接中港两地资本市场以后，内地投资者有了新的选择。在港股走势坚挺且估值仍低时，内地资金开始集结南下，最近更有加速迹象。据路透统计，本周港股通累计净流入（南下）176.6亿元人民币，创17个月来新高。

--企业并购：中国商务部已两次约谈滴滴出行，要求其说明同优步交易情况

中国商务部发言人沈丹阳表示，就此前被举报的滴滴优步合并案，商务部反垄断局已经两次约谈滴滴出行，要求其说明交易情况、未申报的原因，并按商务部提出的问题清单提交有关文件、资料。

--《市场热谈》中资企业海外投资新策略：多讲合作与共同繁荣

中资企业海外收购面临越来越多的官方反对，为此中国公司选择与当地企业或私募股权公司进行合作，以缓和外国政府与监管机构认为中国大肆攫取关键资产的担心。

--企业并购：中信集团与凯雷集团联手竞购麦当劳北亚业务--消息

据四位知情人士指出，中国中信集团与美国私募股权公司凯雷投资集团，正联手出价竞购麦当劳的中国及香港业务，这项出购案价值20-30亿美元。

--中国个股：泛海控股拟投9.85亿组另类房产基金，收购和改建上海洋房

中国民营综合性企业--泛海控股股份有限公司公告称，全资子公司上海御中投资拟投入9.85亿元，参与投资上海御泓经典股权投资基金，该基金专注于上海花园洋房和经典里弄的收购、改建和出售出租。

--中港个股：上海电气称母公司拟向其转让上海集优国有内资股，A股续停牌

中国大型装备制造商--上海电气公告称，其控股股东上海电气（集团）总公司正筹划的重大事项，包括电气集团拟向上市公司转让其持有上海集优机械股份有限公司国有内资股权。上海集优机械今日复牌，早盘初段一度升逾12%至九个月高位。

--香港个股：汇丰控股周四于伦敦买入逾3,000万英镑股份，回购力度加大

欧洲最大银行--汇丰控股周四于伦敦买入逾3,000万英镑普通股，是自8月初启动回购以来力度最大。

--香港个股：京信通信联营收购老挝国有电信商控股权，代价9,180万美元