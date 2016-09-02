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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 11:29 BJT

《全球汇市》疲弱制造业数据令美元处于守势，市场静待非农就业报告

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1199  1.1196  +0.03  +3.12  1.0860
    美元/日圆            103.33  103.23  +0.10 -14.11  120.30
    欧元/日圆         115.73  115.57  +0.14 -11.30  130.47
    美元/瑞郎            0.9797  0.9796  +0.01  -2.21  1.0018
    英镑/美元            1.3277  1.3267  +0.08  -9.91  1.4738
    美元/加元            1.3090  1.3100  -0.08  -5.41  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6868  6.6857  +0.02  +1.81  6.5680
    澳元/美元            0.7549  0.7551  -0.03  +3.77  0.7275
    新西兰元/美元        0.7288  0.7279  +0.12  +6.78  0.6825
    澳元/日圆         78.010  77.950  +0.08 -10.97  87.620
    新西兰元/日圆     75.310  75.160  +0.20  -8.14  81.980
    英镑/日圆         137.23  136.96  +0.20 -22.57  177.22
    澳元/新西兰元     1.0358  1.0362  -0.04  -2.87  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 高琦/蔡美珍/侯雪苹/张若琪/陈宗琦；审校 王丽鑫/戴素萍/李爽/汪红英)

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