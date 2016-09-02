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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 11:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆以外亚币走势淡静，谨慎等待美非农就业数据

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* 美元/日圆以外亚币限于窄幅区间波动，市场非常淡静

* 交易员退居观望，谨慎等待美国非农就业数据公布

* 美元/印尼卢比波动区间窄到只有13255-13265，市场缺乏交投兴致

* 美元/坡元在1.3580上方有支撑，迄今为止的交投区间为1.3590-1.3606

* 美元/马币得到油价下滑的支持，介于4.0780-4.0920，交投稀疏

* 美元/韩元介于1116.5-1119.8，最新报1117.6-1118.10

(完)

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