中国货币市场：资金仍宽松，隔夜开盘续升引导机构合理分配融出期限

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京9月2日 - 中国银行间市场周五早盘资金面仍宽松，大行资金融出积极，虽公开市场单日连续净回笼，但未有冲击流动性。交易员称，公开市场操作表明央行仍以维稳为主基调，资金充足时便适时回收流动性；惟隔夜开盘价续升，或暗含央行仍希望机构合理分配资金融出期限之意。
上海一银行交易员称，“今天资金没问题，挺松的，就是隔夜开盘又上了一个(基)点成2.03%了，隐含的意思就是说央行仍在引导机构合理分散落点，我猜后面（开盘价）可能升到2.05%，不过真正的效果还得观察。”
上海一基金交易员亦表示，整体宽松，隔夜融入也很容易，价格亦未太高，大行供给充足，“甚至都有人过来问还要不要钱，所以觉得量应该是很充沛的，只是价格方面可能要看他们自己的成本了。”
中国央行公开市场今日共进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元；据此计算，本周净回笼1,735亿元。
华东一银行交易员表示，资金整体宽松情况下，公开市场虽净回笼但暂时影响不大，“市场一片祥和，大家出的也很积极，早晨头寸都平得特别快。”
路透数据显示，银行间隔夜质押式回购利率 开盘报2.03%，连续第六个交易日上升，此前数月一直平稳在1.95%位置。
以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0561 2.0565 -0.04
七天 2.2937 2.2915 0.22
14天 2.4015 2.4264 -2.49
上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4450 2.5100 -6.50
七天 2.4200 2.0100 41.00
14天 2.5050 2.8500 -34.50
回购定盘利率 其中:隔夜 2.0800 2.0700 1.00
七天 2.4000 2.4000 0.00
14天 2.4100 2.4800 -7.00
Shibor 其中:隔夜 2.0660 2.0660 0.00
七天 2.3690 2.3680 0.10
三个月 2.7880 2.7910 -0.30
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静