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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 12:09 BJT

中国货币市场：资金仍宽松，隔夜开盘续升引导机构合理分配融出期限

路透北京9月2日 - 中国银行间市场周五早盘资金面仍宽松，大行资金融出积极，虽公开市场单日连续净回笼，但未有冲击流动性。交易员称，公开市场操作表明央行仍以维稳为主基调，资金充足时便适时回收流动性；惟隔夜开盘价续升，或暗含央行仍希望机构合理分配资金融出期限之意。

上海一银行交易员称，“今天资金没问题，挺松的，就是隔夜开盘又上了一个(基)点成2.03%了，隐含的意思就是说央行仍在引导机构合理分散落点，我猜后面（开盘价）可能升到2.05%，不过真正的效果还得观察。”

上海一基金交易员亦表示，整体宽松，隔夜融入也很容易，价格亦未太高，大行供给充足，“甚至都有人过来问还要不要钱，所以觉得量应该是很充沛的，只是价格方面可能要看他们自己的成本了。”

中国央行公开市场今日共进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元；据此计算，本周净回笼1,735亿元。

华东一银行交易员表示，资金整体宽松情况下，公开市场虽净回笼但暂时影响不大，“市场一片祥和，大家出的也很积极，早晨头寸都平得特别快。”

路透数据显示，银行间隔夜质押式回购利率 开盘报2.03%，连续第六个交易日上升，此前数月一直平稳在1.95%位置。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0561 2.0565 -0.04

七天 2.2937 2.2915 0.22

14天 2.4015 2.4264 -2.49

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4450 2.5100 -6.50

七天 2.4200 2.0100 41.00

14天 2.5050 2.8500 -34.50

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0800 2.0700 1.00

七天 2.4000 2.4000 0.00

14天 2.4100 2.4800 -7.00

Shibor 其中:隔夜 2.0660 2.0660 0.00

七天 2.3690 2.3680 0.10

三个月 2.7880 2.7910 -0.30

备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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