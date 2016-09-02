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货币新闻 | 2016年 9月 2日 星期五 12:12 BJT

芝加哥期市：空头回补推动小麦期货连涨第二日，大豆期货涨约1%

以下是0303 GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           397.50     2.75  +0.70%    +2.38%     427.45   22
    CBOT玉米           326.25     2.50  +0.77%    +3.41%     333.78   43
    CBOT大豆           952.50     8.75  +0.93%    +1.01%     980.41   31
    CBOT稻米             9.47    $0.05  +0.53%    +0.42       $9.83   22
    美国原油            43.59    $0.43  +1.00%    -2.48%     $44.26   33
    汇率
    欧元/美元          $1.120   $0.000  +0.00%    +0.36%
    美元/澳元          0.7551    0.000  +0.00%    +0.49% 

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 李爽/陈宗琦；审校 于春红/孙茉莉)

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