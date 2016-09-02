中国汇市：人民币早盘略升，G20行情与美国非农数据预期叠加致汇价持稳

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
* 人民币早盘略涨，中间价亦小幅续升
* 市场关注今日美国非农数据，购汇情绪回升
* 6.68元附近大行继续提供美元流动性
* G20峰会结束前汇价料难有明显变化
路透北京9月2日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价略涨，中间价亦小幅续升。交易员称，G20前夕机构看多人民币的意图较浓，但今日美国将公布非农数据，市场购汇情绪回升。
他们并指出，今日市场延续了一周以来的平稳走势，早盘时段汇价波动不足30点。G20峰会结束前汇价持稳的行情料难打破。
“最近几天都一样，G20行情。”一股份行交易员称。“不过今天有美国非农数据，之前做空美元的今天要买回，所以买的情绪高一点。”
2016年G20（20国集团）领导人峰会将于9月4日至9月5日在中国浙江杭州举行。
中国人民银行副行长易纲周五表示，人民币汇率若出现大幅度异动，肯定会通过多样化政策工具来保持汇率稳定。
北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.6792元,上日收报6.68元，夜盘终报6.678元。今日人民币兑美元中间价 报6.6727元，上日中间价为6.6784元。人民币兑美元即期成交额 为87.93亿美元，上日半日为81.7亿美元。
全球汇市方面，美元周五处于守势，此前大幅下滑，因数据显示美国8月制造业活动意外萎缩，令人在今日稍后备受关注的美国非农就业数据公布前，对美国经济力道产生了一些疑虑。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.01%至94.53；SDR篮子指数微跌至95.1，BIS篮子指数微跌至95.21。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8315元, 上日尾盘为6.8233元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.688元, 上一交易日尾盘报6.6865元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6795；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静