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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 12:22 BJT

日本债市：公债价格下滑，市场静候美国非农就业数据

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.185%     +0.5   -0.190%
    五年期公债        -0.155%     +1.0   -0.165%
    10年期公债       -0.025%     +2.0   -0.045%
    20年期公债        0.410%     +5.5    0.355%
    30年期公债        0.505%     +6.5    0.440%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.14    -0.12    151.26
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张荻/戴素萍 审校 徐文焰/于春红)

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