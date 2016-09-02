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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 12:20 BJT

台湾新债：威瑞森通讯30年美元债发行20亿美元，规模创国际债纪录--消息

路透台北9月2日 - 两位消息人士周五指出，美国威瑞森通讯(Verizon Communications) 将在台湾发行30年期固定利率美元债，该档美元债发行金额高达20亿美元，规模创国际债发行纪录。

消息人士称，威瑞森通讯美元债设有两年内不赎回券(NC2*1)条件，以IRR(隐含年报酬率)4.20%定价。

路透暂时无法联络到威瑞森通讯对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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