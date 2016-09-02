中国债市动态：现券收益率波动甚微，短期情绪仍需平复料震荡概率大

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海9月2日 - 中国银行间债市周五早盘现券波动甚微，国债期货亦基本收在上日收盘附近。交易人士表示，债市继连续调整数日之后，短期陷入窄幅波动，走势暂趋于平稳，但目前尚难言调整结束，因虽然资金面仍宽松，但在央行隔夜利率开盘缓步走升背景下，谨慎预期仍难消。
“现券波动不算大，比上日估值还是微微下了不到一个基点，”上海一银行交易员称，趋势还不明朗，虽然经济基本面仍是压力不减，但短期还得再观望一下，先关注外围的美国非农数据对加息预期是不是有一定影响。
美国劳工部周五稍晚将公布受外界密切关注的就业报告。路透调查显示，8月非农就业岗位增幅可能较为温和，但就业市场可能足够强劲，得以促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚升息。
“最近地产很火，看看会不会传到到投资端，虽然四季度经济基本面压力很大， 但是债券调整不好说已经结束，”上海一券商交易员表示，市场情绪的稳定也需要一定时间，现在央行每天引导隔夜开盘利率向上走，情绪恢复也没有那么快。
他并指出，基本面支撑下债市长期的趋势没有大问题，但是短期的利空还没有完全释放完毕，包括美联储的动向等都是扰动因素。
路透数据显示，银行间隔夜质押式回购利率 开盘报2.03%，连续第六个交易日上升，此前数月一直平稳在1.95%位置。
一级市场方面，财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率1.9690%，边际中标收益率1.9994%，投标倍数3.59倍。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1825%/3.1775%，上日为3.1865%/3.1800%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.325元人民币，与上日结算价持平；10年期国债主力合约T1612 收报100.785元，较上日结算价涨0.02%。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静