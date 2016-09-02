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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 12:30 BJT

中国债市动态：现券收益率波动甚微，短期情绪仍需平复料震荡概率大

路透上海9月2日 - 中国银行间债市周五早盘现券波动甚微，国债期货亦基本收在上日收盘附近。交易人士表示，债市继连续调整数日之后，短期陷入窄幅波动，走势暂趋于平稳，但目前尚难言调整结束，因虽然资金面仍宽松，但在央行隔夜利率开盘缓步走升背景下，谨慎预期仍难消。

“现券波动不算大，比上日估值还是微微下了不到一个基点，”上海一银行交易员称，趋势还不明朗，虽然经济基本面仍是压力不减，但短期还得再观望一下，先关注外围的美国非农数据对加息预期是不是有一定影响。

美国劳工部周五稍晚将公布受外界密切关注的就业报告。路透调查显示，8月非农就业岗位增幅可能较为温和，但就业市场可能足够强劲，得以促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚升息。

“最近地产很火，看看会不会传到到投资端，虽然四季度经济基本面压力很大， 但是债券调整不好说已经结束，”上海一券商交易员表示，市场情绪的稳定也需要一定时间，现在央行每天引导隔夜开盘利率向上走，情绪恢复也没有那么快。

他并指出，基本面支撑下债市长期的趋势没有大问题，但是短期的利空还没有完全释放完毕，包括美联储的动向等都是扰动因素。

路透数据显示，银行间隔夜质押式回购利率 开盘报2.03%，连续第六个交易日上升，此前数月一直平稳在1.95%位置。

一级市场方面，财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率1.9690%，边际中标收益率1.9994%，投标倍数3.59倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1825%/3.1775%，上日为3.1865%/3.1800%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.325元人民币，与上日结算价持平；10年期国债主力合约T1612 收报100.785元，较上日结算价涨0.02%。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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