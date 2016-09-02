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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 12:52 BJT

路透基点：如欲企业28亿台币五年期贷款完成签约--TRLPC

路透香港9月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，如欲企业
已签约一笔28亿台币(8,800万美元)的五年期贷款，以为现有债务进行再
融资。
    
    第一商业银行、台湾企银及合作金库为牵头行兼簿记行。第一商业银
行并担任贷款代理行。
    
    该贷款案于8月29日签约，包括包括A部分12亿台币定期贷款；B部分2
8亿台币等值循环贷款，能以台币或美元提取；C部分28亿台币信用证。这
三部分合计不能超过28亿台币等值贷款。
    
    A和B部分的台币贷款利率为分别较中华邮政公司一年定期存款利率加
码80个基点和140个基点。美元贷款则较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加
码200个基点。台北金融业美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间的利差若超
过20个基点，借款人将需支付超过的部分。承贷银行获得牵头行兼簿记行
头衔者，可以获得最高20个基点的前端费。    
    
    厂房和机械设备作为担保品，借款方的董事长作为担保人。(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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