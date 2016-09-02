路透基点：如欲企业28亿台币五年期贷款完成签约--TRLPC

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透香港9月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，如欲企业 已签约一笔28亿台币(8,800万美元)的五年期贷款，以为现有债务进行再 融资。 第一商业银行、台湾企银及合作金库为牵头行兼簿记行。第一商业银 行并担任贷款代理行。 该贷款案于8月29日签约，包括包括A部分12亿台币定期贷款；B部分2 8亿台币等值循环贷款，能以台币或美元提取；C部分28亿台币信用证。这 三部分合计不能超过28亿台币等值贷款。 A和B部分的台币贷款利率为分别较中华邮政公司一年定期存款利率加 码80个基点和140个基点。美元贷款则较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加 码200个基点。台北金融业美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间的利差若超 过20个基点，借款人将需支付超过的部分。承贷银行获得牵头行兼簿记行 头衔者，可以获得最高20个基点的前端费。 厂房和机械设备作为担保品，借款方的董事长作为担保人。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静