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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 12:53 BJT

人民币衍生品：境内美元掉期曲线周内震荡，大行仍是掉期长端风向标

路透北京9月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周内震荡走升，但各期限走势并不一致。交易员称，境内美元仍较为宽松，而隔夜人民币仍略紧，仍有机构通过隔夜掉期换取人民币流动性，导致隔夜掉期 仍处于高于利率平价的水平。

他们并指出，大行仍是美元掉期曲线长端的风向标。大行往往在掉期市场承担“奉命维稳”的任务，即便是大行自营操作也会影响市场情绪，引起周内长端的震荡。

“短端还是Money盘，下不去；长端的话自营都是跟着大行做。”一股份行交易员称，“周三有两家大行在卖，自营就跟着砸；周四周五有大行bid，于是大家就跟着买上去了。

北京时间12:09，境内美元/人民币一周期掉期 报14点，一个月期 报123点，一年期 报800点，较上周五分别跌47.17%、涨17.14%和涨0.63%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.850/4.950，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.412/4.662，较上周五小升。

中国银行间市场周五早盘资金面仍宽松，大行资金融出积极，虽公开市场单日连续净回笼，但未有冲击流动性。交易员称，公开市场操作表明央行仍以维稳为主基调，资金充足时便适时回收流动性；惟隔夜开盘价续升，或暗含央行仍希望机构合理分配资金融出期限之意。

人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价略涨，中间价亦小幅续升。交易员称，G20前夕机构看多人民币的意图较浓，但今日美国将公布非农数据，市场购汇情绪回升。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

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