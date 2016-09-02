人民币衍生品：境内美元掉期曲线周内震荡，大行仍是掉期长端风向标

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京9月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周内震荡走升，但各期限走势并不一致。交易员称，境内美元仍较为宽松，而隔夜人民币仍略紧，仍有机构通过隔夜掉期换取人民币流动性，导致隔夜掉期 仍处于高于利率平价的水平。
他们并指出，大行仍是美元掉期曲线长端的风向标。大行往往在掉期市场承担“奉命维稳”的任务，即便是大行自营操作也会影响市场情绪，引起周内长端的震荡。
“短端还是Money盘，下不去；长端的话自营都是跟着大行做。”一股份行交易员称，“周三有两家大行在卖，自营就跟着砸；周四周五有大行bid，于是大家就跟着买上去了。
北京时间12:09，境内美元/人民币一周期掉期 报14点，一个月期 报123点，一年期 报800点，较上周五分别跌47.17%、涨17.14%和涨0.63%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.850/4.950，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.412/4.662，较上周五小升。
中国银行间市场周五早盘资金面仍宽松，大行资金融出积极，虽公开市场单日连续净回笼，但未有冲击流动性。交易员称，公开市场操作表明央行仍以维稳为主基调，资金充足时便适时回收流动性；惟隔夜开盘价续升，或暗含央行仍希望机构合理分配资金融出期限之意。
人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价略涨，中间价亦小幅续升。交易员称，G20前夕机构看多人民币的意图较浓，但今日美国将公布非农数据，市场购汇情绪回升。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静