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市场报道 | 2016年 9月 2日 星期五 12:59 BJT

《美国重要政经日程》--9月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布8月非农就业岗位

1230 - 商务部公布7月国际贸易收支

1345 - 8月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数

1400 - 商务部公布7月工厂订单

1700 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“利率指标”发表演说

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 汪红英)

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