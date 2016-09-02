《汇市简讯》欧洲盘初：美国非农就业报告公布前市场交投淡静

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
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* 美元/日圆涨0.12%，澳元/美元升0.11%，新西兰元/美元微涨0.07%，英镑/美元小升0.09%
* 美元/韩元跌0.45%，美元/印尼卢比跌0.2%，美元/人民币微升0.02%，美元/马币涨0.22%
* 日股日经指数下滑0.09%，中国沪综指跌0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.08%，美国原油期货涨0.5%，美国10年期公债收益率报1.5835%
* 日本央行审议委员樱井真暗示微调刺激政策，不会大幅调整
* 美国8月非农就业岗位料稳健增加18万个，失业率可望略降
(完)
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(编译 艾茂林; 审校 张若琪)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静