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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美国非农就业报告公布前市场交投淡静

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* 美元/日圆涨0.12%，澳元/美元升0.11%，新西兰元/美元微涨0.07%，英镑/美元小升0.09%

* 美元/韩元跌0.45%，美元/印尼卢比跌0.2%，美元/人民币微升0.02%，美元/马币涨0.22%

* 日股日经指数下滑0.09%，中国沪综指跌0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.08%，美国原油期货涨0.5%，美国10年期公债收益率报1.5835%

* 日本央行审议委员樱井真暗示微调刺激政策，不会大幅调整

* 美国8月非农就业岗位料稳健增加18万个，失业率可望略降

(完)

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(编译 艾茂林; 审校 张若琪)

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