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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 14:58 BJT

日本债市：美国就业报告公布之前日债价格下滑，市场在考虑央行计划

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.185%     +0.5   -0.190%
    五年期公债        -0.150%     +1.5   -0.165%
    10年期公债       -0.020%     +2.5   -0.045%
    20年期公债        0.400%     +4.5    0.355%
    30年期公债        0.505%     +6.5    0.440%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.10    -0.16    151.26
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    (完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王颖/张若琪/刘秀红 审校  艾茂林/张涛)

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