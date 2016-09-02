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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 15:04 BJT

台湾股市：小幅收跌失守九千点，关注美国非农就业数据影响

路透台北9月2日 - 台湾股市周五收盘小跌，失守九千点大关。分析师表示，近期美联储官员偏鹰派的看法令外资对台股卖超较积极，目前市场仍观望今日稍晚美国将公布的非农就业数据，作为9月美联储是否升息的指引。

台湾加权股价指数 收跌0.15%,至8,987.55点；今日成交初值 为787.93亿台币，上交易日修正后为805.69亿。

台新投顾协理黄文清表示，美联储主席叶伦日前释出偏向鹰派看法后，陆续多位官员也表达相似立场，令热钱撤出，新兴市场股市遭到压抑；只不过，短期内外资找不到适合的去处，热钱对台股虽稍有调节，但倒也不是全面撤出。

〞外资倒也不是大家喊跑，...只是这几天在减码，不像8月中天天都在买超。〞他说。

分析师认为，下周先观察上市公司8月营收表现如何。此外9月7日苹果 将公布新机种，目前市场虽然对新机表现期待不多，预期也没太多亮点，不过这也会牵动台湾相关个股的股价表现。

他们预期，下交易日指数料在8,900-9,100点游走；今年以来一直做多的外资，若没有大幅卖超，台股行情不致反转。

周五将公布的美国非农就业数据被视为反映美国就业市场力度的主要指标。接受路透访问的分析师预期8月非农就业岗位将增加18万个，逊于7月的增加25.5万个。

本地时间14:29，亚洲主要股市涨跌都有，但幅度不大，MSCI亚太明晟指数 涨0.16%。(完)

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