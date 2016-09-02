台湾股市：小幅收跌失守九千点，关注美国非农就业数据影响

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透台北9月2日 - 台湾股市周五收盘小跌，失守九千点大关。分析师表示，近期美联储官员偏鹰派的看法令外资对台股卖超较积极，目前市场仍观望今日稍晚美国将公布的非农就业数据，作为9月美联储是否升息的指引。
台湾加权股价指数 收跌0.15%,至8,987.55点；今日成交初值 为787.93亿台币，上交易日修正后为805.69亿。
台新投顾协理黄文清表示，美联储主席叶伦日前释出偏向鹰派看法后，陆续多位官员也表达相似立场，令热钱撤出，新兴市场股市遭到压抑；只不过，短期内外资找不到适合的去处，热钱对台股虽稍有调节，但倒也不是全面撤出。
〞外资倒也不是大家喊跑，...只是这几天在减码，不像8月中天天都在买超。〞他说。
分析师认为，下周先观察上市公司8月营收表现如何。此外9月7日苹果 将公布新机种，目前市场虽然对新机表现期待不多，预期也没太多亮点，不过这也会牵动台湾相关个股的股价表现。
他们预期，下交易日指数料在8,900-9,100点游走；今年以来一直做多的外资，若没有大幅卖超，台股行情不致反转。
周五将公布的美国非农就业数据被视为反映美国就业市场力度的主要指标。接受路透访问的分析师预期8月非农就业岗位将增加18万个，逊于7月的增加25.5万个。
本地时间14:29，亚洲主要股市涨跌都有，但幅度不大，MSCI亚太明晟指数 涨0.16%。(完)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静