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货币新闻 | 2016年 9月 2日 星期五 15:24 BJT

国际油市：油价上涨，但料将录得1月中旬以来最大周线跌幅

“下行动能是油市的一大特征，”CMC Markets分析师Ric Spooner表示。

“美国驾车出行季节结束，以及库存增加的前景构成了油价的下行风险，而且今天可能进一步打压能源股。”

投资者将关注本日稍晚将公布的非农就业数据，以评估美国经济状况，若数据表现强劲，则可能会提高美联储短期内升息的可能性。

升息可能带动美元走强，而这将打压油价，因为美元计价的原油对持有其他货币的买家来说将较为昂贵。

但围绕全球经济增长放缓的担忧，可能会抑制油价周五的涨幅。

交易员也越来越怀疑，石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其他产油国能否在本月稍晚于阿尔及利亚举行的会议上达成冻产协议。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/汪红英；审校 张明钧/孙茉莉)

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