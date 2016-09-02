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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 15:36 BJT

新兴汇市：美元在非农就业数据公布前回落提振韩元领涨亚币；马币下滑

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.58    103.23   -0.34  +16.14    120.30
    坡元            1.3590    1.3596   +0.04   +4.30    1.4175
    台币          31.705    31.736   +0.10   +4.29    33.066
    韩元           1116.67   1122.10   +0.49   +5.22   1174.95
    泰铢             34.61     34.62   +0.03   +4.07     36.02
    菲律宾披索       46.65     46.73   +0.17   +0.54     46.90
    印尼卢比      13250.00  13266.00   +0.12   +4.04  13785.00
    印度卢比       66.84     66.96   +0.18   -1.03     66.15
    马币            4.0850    4.0740   -0.27   +5.02    4.2900
    人民币          6.6797    6.6780   -0.03   -2.81    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/高琦/侯雪苹；审校 李春喜/张涛/艾茂林/蔡美珍)

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