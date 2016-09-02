中国票据市场：转贴利率变化有限，受大行买需支撑低位持坚

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海9月2日 - 中国票据转贴利率本周变化不大。交易员称，本周逢8月末9月初，市场交易相对清淡，不过国有大行仍有买需，且资金面较为宽裕，支撑票据价格在低位持坚。
“低位震荡，足期限的(国有、股份制银行承兑的电子)票据在2.61%-2.62%左右，主要是建行在收票，”华南一银行交易员称。
考虑到本周资金利率较为平稳、消息面也相对淡静，他表示，短期来看感到票据价格并无太大波动的动力，后续继续观察大行买盘的情况。
因应资金面重归宽松，中国央行公开市场本周转为净回笼1,735亿元人民币；上周重启的14天逆回购也延续操作，期限拉长令资金面更趋平稳。业内人士表示，公开市场操作仍有望保持灵活动态调节，央行将继续在总量上维持流动性的合理充裕。
中国银行间市场周五早盘资金面宽松，大行资金融出积极，虽公开市场单日连续净回笼，但未有冲击流动性。交易员称，公开市场操作表明央行仍以维稳为主基调，资金充足时便适时回收流动性；惟隔夜开盘价续升，或暗含央行仍希望机构合理分配资金融出期限之意。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静