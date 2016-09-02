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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 15:41 BJT

中国票据市场：转贴利率变化有限，受大行买需支撑低位持坚

路透上海9月2日 - 中国票据转贴利率本周变化不大。交易员称，本周逢8月末9月初，市场交易相对清淡，不过国有大行仍有买需，且资金面较为宽裕，支撑票据价格在低位持坚。

“低位震荡，足期限的(国有、股份制银行承兑的电子)票据在2.61%-2.62%左右，主要是建行在收票，”华南一银行交易员称。

考虑到本周资金利率较为平稳、消息面也相对淡静，他表示，短期来看感到票据价格并无太大波动的动力，后续继续观察大行买盘的情况。

因应资金面重归宽松，中国央行公开市场本周转为净回笼1,735亿元人民币；上周重启的14天逆回购也延续操作，期限拉长令资金面更趋平稳。业内人士表示，公开市场操作仍有望保持灵活动态调节，央行将继续在总量上维持流动性的合理充裕。

中国银行间市场周五早盘资金面宽松，大行资金融出积极，虽公开市场单日连续净回笼，但未有冲击流动性。交易员称，公开市场操作表明央行仍以维稳为主基调，资金充足时便适时回收流动性；惟隔夜开盘价续升，或暗含央行仍希望机构合理分配资金融出期限之意。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价

**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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