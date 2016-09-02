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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,182亿韩元

路透首尔9月2日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,182亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     9月 2日       218.2         -193.2          -17.8
    ^9月 1日      -139.4           38.5           98.9
     8月31日        21.5           -9.0           10.5
     8月30日        52.4          127.6         -172.6
     8月29日        84.1          -39.4          -42.0
     8月26日      -129.6          190.5          -61.4
     8月25日      -318.8          253.1           -3.3
     8月24日       -41.5          -39.0          -17.8
     8月23日        45.9         -216.3           79.1
     8月22日       -11.9         -183.9           86.3
     8月19日       220.5         -353.9           53.1
     8月18日       190.3         -184.5           -9.0
     8月17日        14.3          -87.6           43.8
     8月16日        34.7          -20.6          -36.3
     8月12日        60.5           99.5         -179.3
     ----------------------------------------------------
    本月以来        78.9         -154.8           81.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来     9,155.2       -6,022,6       -5,189.9
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 王洋; 审校 艾茂林)

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