《汇市简讯》美元多仓大幅减少，但新建多仓面临风险

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
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* 五周时间里投机客将美元多仓削减一半
* 与2016年初时相比，美元多仓降至最低
* 暗示不大可能出现仓位大幅调整
* 然而最脆弱的是那些最近建立的仓位
* 这些是在美国杰克森霍尔会议之后重新建立的美元多仓
* 日线云图和100/200日移动均线非常关键。(完)
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(编译 李春喜 审校 艾茂林)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
路透1月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四增加0.37% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月13日 25,881,433.6 1月12日 95,278.9 0.37% iShares 338,356,236.2 1月13日 338,356,236.2 1月12日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银