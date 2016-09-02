《汇市简讯》美元多仓大幅减少，但新建多仓面临风险

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究

其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。