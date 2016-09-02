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市场报道 | 2016年 9月 2日 星期五 15:35 BJT

《汇市简讯》美元多仓大幅减少，但新建多仓面临风险

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* 五周时间里投机客将美元多仓削减一半

* 与2016年初时相比，美元多仓降至最低

* 暗示不大可能出现仓位大幅调整

* 然而最脆弱的是那些最近建立的仓位

* 这些是在美国杰克森霍尔会议之后重新建立的美元多仓

* 日线云图和100/200日移动均线非常关键。(完)

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(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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