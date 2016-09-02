版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 15:53 BJT

全球金市：金价下跌，美国非农就业数据公布前美元走坚

“(美联储主席的)上周言论令金价承压，我们需要观察就业数据，该数据可能的确不错，”香港利昌金铺的首席交易员Ronald Leung表示。

美国8月制造业活动六个月内首次出现萎缩，因新订单和生产骤降，但裁员处于低水准继续显示第三季经济成长提速。

另一份美国数据显示，上周初请失业金人数增幅小于预期，显示就业市场保持强劲。

“如果非农就业数据良好，可能引发足够的担忧--近期将会升息并提振美元和削弱黄金，”汇丰控股的分析师James Steel在报告中表示。

MKS PAMP Group的资深贵金属交易员Alex Thorndike表示，如果金价跌破1,300美元，很可能会出现非常强烈的卖压。

“但较长期来看，如果确实大幅下探，我们感觉这可能是买入的良机，一些错过了英国公投后行情的投资者在伺机进入金市。”

据路透技术分析师王涛，现货金在1,303-1,318美元区间内显得中性，如果突破该区间，可能会显示未来方向。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量减少0.57%，至937.89吨，连续第三日下降。

现货银 近持平于每盎司18.84美元。

现货铂金 的持平于1,041.70美元，稍早触及7月1日以来低点1,035.15。现货铂金料连续第四周录得周线跌幅。

现货钯金 涨0.3%至665.43美元，稍早跌至六周低点654.72。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 汪红英/张涛；审校 李春喜/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐