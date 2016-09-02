台湾债市：标债利空令10年券殖利率收升且盘中触高位，关注美非农就业数据

* 10年券105/11期发行前交易殖利率收升，盘中一度触及高位 * 密切关注非农就业数据公布 * 105/11期发行前交易殖利率区间先看0.65-0.69% 路透台北9月2日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周五收升，盘中一度触及此 期券交易以来新高。交易员表示，标债结果稍高于预期，令殖利率明显收升。市场等待周五美国非农就业数据 ，对日后美国联邦储备理事会的升息指引。 105/11期公债殖利率盘中一度触及0.6870%的此期券发行前交易以来的高位。交易员表示，近期美联储官 员连番释出鹰派看法，拉高9月升息的机率。且今日标债时点又是美国非农就业数据公布之前，市场观望数据 结果，也令标债结果不如预期。 〞标债这个时间点不太好，因为还不知道非农就业数据结果，〞一位大型证券商交易员表示。 根据路透调查的分析师预估中值，美国周五将公布8月预计新增18万个非农就业岗位。7月非农就业岗位增 幅为29.2万个，6月为25.5万。 市场提高美联储9月升息预期之后，台债也不乏对台湾央行第三季倾向不降息的猜测。这也使105/11期公 债殖利率略有上行的压力。 另一位证券商交易员认为，欧洲、日本央行实行负利率后，尤其是欧洲的热钱涌出到全世界，令台债大幅 走多，今年已令交易商获利满满，只不过到年底前，各交易商也不愿意殖利率再大幅向下，因为垫高的今年获 利，将不利明年获利表现。 〞大家的心态已经是不想赚更多了，〞一位金控旗下证券商交易员说。 交易员预估，10年公债105/11期 殖利率下周波动区间先看0.65-0.69%，至于105/8期公债A0 5108=TWO殖利率则是先看0.51-0.55%%。 至于今日盘中一度因金管会有意收紧寿险业投资国际板，祭出国际债控管办法，令台债殖利率一度由升转 跌。业内人士认为，官方此举或将缓和台债偏空力道，值得密切关注后续发展。 两位台湾官方消息人士透露，金管会正在研议收紧寿险业投资国际板债券控管办法，以因应汇率、流动性 、再投资及发行人降评等投资风险，金管会并已掌握保险业投资国际板债券遭提前赎回的情形。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.55 0.5285% 0.5200-0.5350% 9.5 10 105/11 +1.45 0.6840% 0.6682-0.6870%* 78.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0410% 10 105/11 0.6840% 5 105/8 0.5285% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)