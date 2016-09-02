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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 15:51 BJT

《全球汇市》美元持稳，投资者等待即将公布的美国非农就业数据

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1192  1.1196  -0.04  +3.06  1.0860
    美元/日圆            103.55  103.23  +0.31 -13.92  120.30
    欧元/日圆         115.88  115.57  +0.27 -11.18  130.47
    美元/瑞郎            0.9793  0.9796  -0.03  -2.25  1.0018
    英镑/美元            1.3275  1.3267  +0.06  -9.93  1.4738
    美元/加元            1.3104  1.3100  +0.03  -5.31  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6893  6.6857  +0.05  +1.85  6.5680
    澳元/美元            0.7546  0.7551  -0.07  +3.73  0.7275
    新西兰元/美元        0.7281  0.7279  +0.03  +6.68  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0967  1.0972  -0.05  +0.74  1.0886
    欧元/英镑         0.8431  0.8433  -0.02 +14.44  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5845  9.5763  +0.09  +4.51  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3342  8.3333  +0.01  -5.72  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/刘秀红/汪红英；审校 艾茂林/蔡美珍)

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