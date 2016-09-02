《全球汇市》美元持稳，投资者等待即将公布的美国非农就业数据

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1192 1.1196 -0.04 +3.06 1.0860 美元/日圆 103.55 103.23 +0.31 -13.92 120.30 欧元/日圆 115.88 115.57 +0.27 -11.18 130.47 美元/瑞郎 0.9793 0.9796 -0.03 -2.25 1.0018 英镑/美元 1.3275 1.3267 +0.06 -9.93 1.4738 美元/加元 1.3104 1.3100 +0.03 -5.31 1.3839 美元/离岸人民币 6.6893 6.6857 +0.05 +1.85 6.5680 澳元/美元 0.7546 0.7551 -0.07 +3.73 0.7275 新西兰元/美元 0.7281 0.7279 +0.03 +6.68 0.6825 欧元/瑞郎 1.0967 1.0972 -0.05 +0.74 1.0886 欧元/英镑 0.8431 0.8433 -0.02 +14.44 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5845 9.5763 +0.09 +4.51 9.1705 美元/挪威克朗 8.3342 8.3333 +0.01 -5.72 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/刘秀红/汪红英；审校 艾茂林/蔡美珍)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静